Gökhan Gönül 11'e döndü

Fenerbahçe'nin kaptanı Gökhan Gönül, DG Sivasspor karşısında ilk 11'e geri döndü.

Sezon boyunca yaşadığı sakatlıklar sebebiyle düzenli forma şansı bulamayan Fenerbahçe'nin kaptanı Gökhan Gönül, ligin son bölümünde ise üst üste önemli maçlar çıkarttı. Sarı-lacivertli takım için kritik Alanyaspor deplasmanında gördüğü kırmızı kartla takımını yalnız bırakan Gönül, Erzurumspor'a karşı cezası nedeniyle yer almadı. Ligde geçen hafta oynanan MKE Ankaragücü maçında oyuna sonradan dahil olan Gökhan, Sivasspor'a karşı ise ilk 11'e geri döndü. - İSTANBUL