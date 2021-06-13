Gökhan Gönül, Fenerbahçe'de kalabilmek için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır

Geçtiğimiz sezonun başında Beşiktaş'tan yuvaya dönen Gökhan, Fenerbahçe'den ayrılmak istemiyor. 4 yıl sonra parladığı takıma tekrar kazandırılan tecrübeli futbolcu, bu sezon sakatlıklarla çok fazla boğuştu. Fenerbahçe Gökhan'a istikrarı dolayısıyla pek fazla güvenemiyor. Bu sebeple yola devam etme düşüncesi pek yok. Ancak Gökhan'ın istekli oluşu her şeyi değiştirebilir.

"FEDAKARLIK YAPARIM"

Gökhan'ın, "Gereken fedakarlığı yaparım. Fenerbahçe'de bırakmak istiyorum" diye haber yolladığı belirtildi. Adana Demir'in de cazip teklifine rağmen Gökhan Fenerbahçe'den kopmak istemiyor. Öte yandan Giresunspor'un da bir ilgisi var. Fenerbahçe yönetimi Gökhan'a yeni hoca geldikten sonra karar verileceğini iletti.