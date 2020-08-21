Gökhan Gönül, Fenerbahçe taraftarının kendisine attığı dolarlar hakkında konuştu: Kızgınlıklar rafa kaldırılmalı

4 sezon sonra Beşiktaş'tan ayrılıp Fenerbahçe'ye geri dönen Gökhan Gönül, yeni sezon öncesinde önemli açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'ta oynadığı dönemde sarı lacivertli taraftarların tepkisini çekerek maç sırasında üstüne para atılan deneyimli futbulcu, yıllar sonra bu konu hakkında konuştu.

35 yaşındaki futbolcu, "Bana kızgın olanlar varsa, bu kızgınlıklarını rafa kaldırmalı. Bana veya Caner'e tepkileri varsa, rafa kaldırsınlar. Gün bittiğinde, kontratım bittiğinde bana karşı sert sözlerine devam ederler. Bu formayı giyince hepimiz savaşacağız" ifadelerini kullandı.

"BAZEN BABALAR ÇOCUĞUNA KIZABİLİYOR"

Fenerbahçe formasını giydiği süre boyunca savaşacağını dile getiren Gökhan, "Bazen babalar, çocuğuna kızabiliyor, aşırıya kaçabiliyor. Bu kadar sevdiğiniz insana dışarıda oluşturulan algı... Onlara ufacık bir sebep yetiyordu kırılmaları için... İnsanlar diyor ki 'Sana onca şey yaptılar, nasıl dönüyorsun?' Ben hata yapmadım. Hiçbir taraftardan bana kötü söz gelmedi. Böyle bir oyuncunun gidiyor olması, onların en ufak şeye inanmasına neden oldu. 'Nasıl gidiyor?'un cevabını aradılar. Onu sonra konuşuruz. Onları kırdıysam özür dilerim ama ben hata yapmadım. Beşiktaş'ta oynarken de en ufak bir saygısızlığım olmadı. Yeri geldi bu forma için kan döktüm. Döndüm ama hala oluşturulan o algıya inananlar da olabilir. Onlardan tek ricam, bu sene Fenerbahçe tarihi için çok önemli. Bu formayı giyince hepimiz savaşacağız. Kimseye bir şey vermeyelim, her şey bizim olsun" ifadelerini kullandı.

"EMRE AĞABEYİN SORMASI YETTİ"

Transferinin perde arkasını hakkında da konuşan futbolcu, Emre Belözoğlu'na değinip "Beşiktaş - Fenerbahçe maçından sonra menajerimle iletişime geçildiğinde 'Düşünüyor musunuz? dediğinde 'Düşünüyoruz' denilince her şey bitti. Beşiktaş kalmak için teklif yaptı, sağ olsunlar. Beşiktaş taraftarı da beni ailesinden bir parça olarak gördü, teşekkür ederim. Beşiktaş için her şeyimi verdim. Emre ağabeyin 'Geri dönmeyi düşünüyor musun?' diye sorması yetti" dedi.

"EROL HOCA İDMANDA GEBERTİYOR"

Yeni teknik direktörü Erol Bulut'un çalışma metoduna da vurgu yapan milli sağ bek, "Birçok hoca ile çalıştım, hepsinin kendine özgü taktiği ve antrenman metodu var. Erol Hoca sağolsun, tabiri caizse, antrenmanlarda takımı gebertiyor. İnşallah bu antrenman temposuyla çok güçlü sahaya çıkacağız" sözleriyle açıklamalarını sonlandırdı.