Gökhan Gönül: Futbol bize ceza değil de ders verdi!

Antalyaspor'un Serdar Özkan'la yaşadığı pozisyona parantez açan Gökhan, "Futbol ceza kesmek için fazla beklemez ama Serdar Özkan'ın o pozisyonunda bize ceza değil de ders verdi futbol." ifadelerini kullandı.



Süper Lig'in 10. haftasında Antalyaspor'a konuk olan Beşiktaş, sahadan 2-1 galip ayrıldı ve 15 puana yükselerek zirve yarışına ortak oldu. Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Gökhan Gönül, alınan galibiyetin çok öneli olduğunu vurguladı. Gökhan, "Her maç rakip kim olursa olsun işimi yapmaya çalışıyorum. Bazen iyi, bazen kötü zamanlar oluyor. Performansım için ekstra şeyler söylemem gerekmiyor. Geçen hafta Galatasaray'a karşı kazandıktan sonra bu hafta çok önemliydi bir anlam ifade etmesi için." diye konuştu.



Antalyaspor'un Serdar Özkan'la girdiği net pozisyona ayrıca parantez açan tecrübeli futbolcu, "Futbol ceza kesmek için fazla beklemez ama Serdar Özkan'ın o pozisyonunda bize ceza değil de ders verdi futbol. Umarım bundan sonra böyle hatalar yapmayız." ifadelerini kullandı.