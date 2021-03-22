Gökhan Gönül, Görükle İpekspor'u ziyaret etti

Fenerbahçe'nin deneyimli oyuncusu Gökhan Gönül, yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Görükle İpekspor'u ziyaret etti.

Bölgesel Amatör Lig'de mücadele veren ve bu sezon oluşturduğu güçlü kadro ile Misli.com 3'üncü Lig'i hedefleyen Bursa temsilcisi Görükle İpekspor, hazırlıklarına Nilüfer İbrahim Yazıcı Stadyumu'nda devam ediyor. Geçtiğimiz hafta antrenmanlara başlayan ekibi, Fenerbahçe'nin 36 yaşındaki deneyimli oyuncusu Gökhan Gönül ziyaret etti. Görükle İpekspor'a, şampiyonluk yolunda başarılar dileyen deneyimli oyuncu, takım ile hatıra fotoğrafı çektirdi.