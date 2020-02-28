Gökhan Gönül: "Mutluyuz diyemeyeceğim" - Son Dakika
Son Dakika Spor Gökhan Gönül: 'Mutluyuz diyemeyeceğim' - Son Dakika Spor

Gökhan Gönül: "Mutluyuz diyemeyeceğim"

6 saat önce

Süper Lig'de Alanyaspor'u 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta Gökhan Gönül, maç sonunda açıklamalar yaptı.

Gökhan Gönül:

Süper Lig'de Alanyaspor'u 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta Gökhan Gönül, maç sonunda açıklamalar yaptı.


Gökhan Gönül sözlerine "Hain ve kalleşçe saldırıda şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Futbol bir insanı bir araya getiren eğlence sektörü. Bu maçı inanın bana oynamak zulüm geldi." şeklinde başladı.


Tecrübeli futbolcunu konuşmasını "İşimizi yapmak zorundayız, çıkıp herkes elinden geleni yaptı. Bir sürü pozisyona girip atamama, sonrasında gol yeme hastalığımız devam etti. Galip geldik ama mutluyuz diyemeyeceğim. Tüm Türkiye'nin başı sağolsun." ifadeleriyle tamamladı.


Aytemiz Alanyaspor, Gökhan Gönül, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 11:27 
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