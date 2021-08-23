Show TV ekranlarında tarihi buluşma yaşandı. Yıllarını yetimhanede geçiren Gökhan Gönül'ün kardeşi Can Gönül, Didem Arslan Yılmaz'ın programı Vazgeçme'ye katıldı. Gökhan Gönül de yayına bağlanıp kardeşine seslendi.
İşte Gökhan'ın kardeşine mesajı:
"Can bizim kardeşimiz. İnkar etmiyorum. Ben de bunu 3-4 gün önce öğrendik. 3 kardeştik 4 kardeş olduk. Annem babam sana kavuşacağı anı bekliyor. Bir an önce aramıza gelmesini istiyoruz.
Can'ı çok iyi anlıyorum. Geçmişe ve geleceğe dair her şey bir araya gelerek konuşulur. Can'ın da en çok istediği şey bu değil mi? Çık oğlum, gel hemen. Can benim kardeşim.
Son Dakika › Spor › Gökhan Gönül, yıllar sonra öğrendiği kardeşinin katıldığı canlı yayına telefonla bağlandı: Oğlum yanımıza gel - Son Dakika Spor