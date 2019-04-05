Gökhan Gürel Mazbatasını Törenle Aldı, Görevine Başladı
25 dakika önce
Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde Belediye Başkanlığı'na seçilen Gökhan Gürel düzenlenen törenle mazbatasını alarak görevine başladı.
Kütahya
'nın Aslanapa
ilçesinde Belediye Başkanlığı'na seçilen Gökhan Gürel
düzenlenen törenle mazbatasını alarak görevine başladı.
Belediye binası önünde yapılan törene, Aslanapa İl Genel Meclisi Üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Belediye Başkanı Gökhan
Gürel, yaptığı açıklamada, "Aslanapa halkımızın bize vermiş olduğu sorumluluğun farkındayız. Ekibimizle beraber gece gündüz Aslanapa için neler yapabiliriz diye çalışacağız. İlçemizi geliştirmek ve daha modern bir hale getirmek için çalışacağız. Seçim süreci boyunca bizlere destek veren ve bizi bu makama layık gören Aslanapa halkımıza teşekkür ediyorum. Hiç kimseye dargınlığımız, kırgınlığımız yok ve olamaz. Ortak derdimiz Aslanapa'dır" diye konuştu.
Açılış töreninde dualar edilip ve kurbanlar kesildikten sonra makamında tebrikleri kabul etti. - KÜTAHYA
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 07:52 Kaynak: İHA
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