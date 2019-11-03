Son Dakika Haberleri: Gökhan İnler, 41. İstanbul Maratonu'nda İSEV için koştu
Son Dakika Spor Gökhan İnler, 41. İstanbul Maratonu'nda İSEV için koştu

Gökhan İnler, 41. İstanbul Maratonu'nda İSEV için koştu

7 saat önce

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'in futbolcusu Gökhan İnler, Vodafone 41. İstanbul Maratonu'nda İnler Spor ve Eğitim Vakfı (İSEV) için koştu.

Gökhan İnler, 41. İstanbul Maratonu'nda İSEV için koştu, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'in futbolcusu Gökhan İnler, Vodafone 41. İstanbul Maratonu'nda İnler Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor ve Eğitim Vakfı (İSEV) için koştu.

Durumu olmayan çocukları spora yönelterek, başarılı, disiplinli, ahlaklı yetişmelerini ve Türkiye'yi yurt dışında da başarı ile temsil etmesini sağlamak amacıyla Gökhan İnler, kendi kurduğu İSEV için maratonda 15 kilometre koşusuna katıldı.

Maraton öncesi açıklamalarda bulunan Gökhan, kendisi için önemli bir gün olduğunu ve ilk defa maraton koşacağını belirterek, "İki sene önce İSEV'i kurduk. Çocuklara yönelik bir vakıf. Bu ülkeye borçlu hissediyorum, bu ülkeye bir şeyler vermek istiyorum. Bütün çocukları, herkesi davet ediyorum. Spor önemlidir. Onun için katılıyorum. İnşallah ileriki zamanlarda çocuklarımıza yardım ederiz." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ta başlatılan "Omuz Omuza Kartal Yuvası'na" kampanyasına destek vermesi hakkında ise Gökhan İnler, "Öne çıkarmaya gerek yok. Beni herkes, taraftarlar tanıyor, Beşiktaş için küçük bir jestti." değerlendirmesinde bulundu.

Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 11:06 Kaynak: AA
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