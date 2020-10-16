Gökhan İnler: "Adana Demirspor'a Süper Lig'i göstereceğiz" - Son Dakika

Gökhan İnler: "Adana Demirspor'a Süper Lig'i göstereceğiz"

16.10.2020 00:58
Gökhan İnler:

Hedefleri olan bir takıma geldiğini söyleyen Adana Demirspor'un tecrübeli futbolcusu Gökhan İnler, "Gençlere yardım etmek istiyorum.

Hedefleri olan bir takıma geldiğini söyleyen Adana Demirspor'un tecrübeli futbolcusu Gökhan İnler, "Gençlere yardım etmek istiyorum. Uzun zamandır Süper Lig'e çıkamayan bir Adana Demirspor var. Ben de bu hedefi gerçekleştirmek istiyorum. İnşallah tecrübemle onlara Süper Lig'i göstereceğiz" dedi.

Adana Demirspor, milli takım arasının ardından TFF 1. Lig'in 5. haftasında deplasmanda oynayacağı Altay maçının hazırlıklarını sürdürdü. Adana temsilcisinin başarılı oyuncusu Gökhan İnler de antrenman öncesinde İhlas Haber Ajansı'na (İHA) özel açıklamalarda bulundu.

"Elimden geleni yapacağım"

Adana Demirspor'a geldiği için mutlu olduğunu dile getirerek sözlerine başlayan Gökhan İnler, "Buraya geldiğime çok memnunum, çok sevindim. Arkadaşlar beni iyi karşıladılar. İlk Adanaspor'a karşı oynadım. Geldikten 3-4 gün sonra oynamak süper. Takım olarak daha çok çalışmalıyız, umarım maçtan maça daha iyi olarak güzel bir sezon geçiririz. Kulüp beni uzun zamandır istiyordu, ben de bu sene buraya gelmek istedim. Proje için, yardım için elimden geleni yapacağım. Güzel bir Adana Demirspor görüp, inşallah bu sene Süper Lig'e çıkarız" diye konuştu.

"3-4 günde bir maç oynamak müthiş"

1 haftada 3 maç oynamanın herhangi bir sıkıntı oluşturmayacağını kaydeden 36 yaşındaki futbolcu, "3-4 günde bir maç oynamak bir futbolcu için müthiş bir şey. Hemen odaklanabiliyorsun, bir de bizim Allah'a şükür geniş bir kadromuz var. Güzel bir hafta diliyorum herkese çünkü herkese ihtiyacımız var. Cumartesi Altay'la başlıyoruz, inşallah hayırlı olur" ifadelerini kullandı.

"Gençlere yardım etmek istiyorum"

Ligin kalitesine de değinen İnler, cümlelerini şöyle sürdürdü:

"TFF 1. Lig'de çok mücadele var. Herkes, herkesi yenebilir. Burada herkes kendisini göstermek istiyor Süper Lig'e çıkmak için. Ben de gençlere yardım etmek istiyorum. Bir de uzun zamandır Süper Lig'e çıkamayan bir Adana Demirspor var ve hedefleri var. Ben de bu hedefi gerçekleştirmek istiyorum ve inşallah tecrübemle onlara Süper Lig'i gösterebiliriz."

"Her sistemde oynamış birisiyim"

3'lü orta sahada rahat bir oyun oynadığını savunan İnler, "Benim mevkiim 6. 3'lü orta saha 6 numara. 2'li orta sahada da her sistemde oynamış birisiyim. Sonuçta yenmen lazım. Futbolda bu var. Sen şimdi sistemi oynayabilirsin ama o sistemi iyi yapamazsan zor olur. Herkesin her maçta sağlıklı, fit olması lazım ki sistemi güzel oynasınlar" dedi. - ADANA

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Gökhan İnler: 'Adana Demirspor'a Süper Lig'i göstereceğiz' - Son Dakika Spor

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