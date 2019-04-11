Gökhan İnler: "Beşiktaş'a Karşı Oynamak Başka Bir Duygu"
1 saat önce
yaptığı açıklamada, "Vodafone Park'ta Beşiktaş'a karşı oynamak başka bir duygu. Başakşehir olarak her maça kazanmak için çıkıyoruz.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 10:22 Kaynak: DHA
yaptığı açıklamada, " Vodafone Park
'ta Beşiktaş
'a karşı oynamak başka bir duygu. Başakşehir
olarak her maça kazanmak için çıkıyoruz. Önümüzde daha 7 maç var, uzun bir yolumuz var bunun için de elimezden geleni yapıp önümüze bakacağız. Hayırlısı neyse o olacak" diye konuştu.
"DİĞER MAÇLARLA İLGİLENMİYORUZ" Fenerbahçe
ile Galatasaray
arasında oynanacak derbi ile ilgili olarak ise "Benim için en önemlisi Başakşehir şuan. Diğer maçlarla ilgilenmiyoruz" dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Gökhan İnler'in açıklamaları
-Plaket töreninden görüntüler
- Abdullah Avcı
'dan detaylar
-Gökhan İnler'in barınaktaki görüntüleri
-Köpekleri sevmesi, beslemesi
-Genel detaylar
- İstanbul
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