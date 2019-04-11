Son Dakika Haberleri: Gökhan İnler: "Beşiktaş'a Karşı Oynamak Başka Bir Duygu"

Gökhan İnler: "Beşiktaş'a Karşı Oynamak Başka Bir Duygu"

1 saat önce

yaptığı açıklamada, "Vodafone Park'ta Beşiktaş'a karşı oynamak başka bir duygu. Başakşehir olarak her maça kazanmak için çıkıyoruz.

Gökhan İnler:
yaptığı açıklamada, "Vodafone Park'ta Beşiktaş'a karşı oynamak başka bir duygu. Başakşehir olarak her maça kazanmak için çıkıyoruz. Önümüzde daha 7 maç var, uzun bir yolumuz var bunun için de elimezden geleni yapıp önümüze bakacağız. Hayırlısı neyse o olacak" diye konuştu. "DİĞER MAÇLARLA İLGİLENMİYORUZ" Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbi ile ilgili olarak ise "Benim için en önemlisi Başakşehir şuan. Diğer maçlarla ilgilenmiyoruz" dedi. - İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 11:38 Kaynak: DHA
Vodafone Park, Başakşehir, Beşiktaş, Spor
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