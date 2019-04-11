Gökhan İnler: "Beşiktaş'a Karşı Oynamak Başka Bir Duygu"

yaptığı açıklamada, "Vodafone Park'ta Beşiktaş'a karşı oynamak başka bir duygu. Başakşehir olarak her maça kazanmak için çıkıyoruz.

yaptığı açıklamada, "Vodafone Park'ta Beşiktaş'a karşı oynamak başka bir duygu. Başakşehir olarak her maça kazanmak için çıkıyoruz. Önümüzde daha 7 maç var, uzun bir yolumuz var bunun için de elimezden geleni yapıp önümüze bakacağız. Hayırlısı neyse o olacak" diye konuştu. "DİĞER MAÇLARLA İLGİLENMİYORUZ" Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbi ile ilgili olarak ise "Benim için en önemlisi Başakşehir şuan. Diğer maçlarla ilgilenmiyoruz" dedi. - İstanbul

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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