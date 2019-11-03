Son Dakika Haberleri: Gökhan İnler: Bugün çocuklar için koştuk. Köprüyü geçmek müthiş bir histi"
Son Dakika Spor Gökhan İnler: Bugün çocuklar için koştuk. Köprüyü geçmek müthiş bir histi'

Gökhan İnler: Bugün çocuklar için koştuk. Köprüyü geçmek müthiş bir histi"

6 saat önce

Gökhan İnler, "15 kilometre koşusunu bitirdik.

Gökhan İnler: Bugün çocuklar için koştuk. Köprüyü geçmek müthiş bir histi

Gökhan İnler, "15 kilometre koşusunu bitirdik. Güzel bir koşuydu bizim için. Bugün çocuklar ve İnler Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor ve Eğitim Vakfı için koştuk" dedi.

Bu yıl 41'inci kez düzenlenen Vodafone İstanbul Maratonu dahilinde düzenlenen 15 kilometre koşusunda Medipol Başakşehir'den takım arkadaşı Milos Jojic ile birlikte ter döken Gökhan İnler, Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Bugün çok önemli bir deneyim yaşadığını vurgulayan İnler, "Süperdi. 15 kilometre koşusunu bitirdik. Güzel bir koşuydu bizim için. Bugün çocuklar ve İnler Spor Eğitim Vakfı için koştuk. Takım arkadaşım Milos Jojic'i de tebrik etmek istiyorum. Bugün bana çok yardımcı oldu. Hayırlısıyla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"KÖPRÜYÜ YÜRÜYEREK GEÇMEK MÜTHİŞ BİR HİSTİ"

İlk defa bir maratona katılan Gökhan İnler, köprüyü yürüyerek geçmenin mutluluğunu yaşadığını vurgulayarak, "Köprüyü yürüyerek geçmek müthiş bir histi. Her zaman arabayla geçiyoruz. Bugün yürüyerek ve koşarak geçtik. Müthiş bir duyguydu" şeklinde konuştu.

Öte yandan 35 yaşındaki futbolcu, önümüzdeki yıllarda maratona tekrar katılmak istediği söylerken, "İnşallah uyarsa, tabiki tekrardan katılırım" açıklamasında bulundu.

Gökhan İnler, maratonun başlangıcından sonuna kadar geçen süreçte kişisel sosyal medya hesabından koşudaki bir çok anların videsunu paylaşarak bu yarışı ölümsüzleştirmeyi de ihmal etmedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Gökhan İnler'in koşu sonrasındaki açıklamaları

-Gökhan İnler'in bitiş çizgisine yaklaşırken ve geçerken görüntüleri

-Gökhan İnler'in maraton esnasındaki görüntüleri

-Gökhan İnler'den ve Milos Jojic'ten detaylar


Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 12:30 Kaynak: DHA
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