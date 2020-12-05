Gökhan İnler'den eğitime 'tablet' desteği - Son Dakika

Gökhan İnler'den eğitime 'tablet' desteği

05.12.2020 08:11
Gökhan İnler'den eğitime 'tablet' desteği, System.String[]

ADANA Demirsporlu futbolcu Gökhan İnler, kurduğu İnler Spor ve Eğitim Vakfı (İSEV) ile birçok alanda sosyal sorumluluk projelerini yürütmeye devam ediyor.

ADANA Demirsporlu futbolcu Gökhan İnler, kurduğu İnler Spor ve Eğitim Vakfı (İSEV) ile birçok alanda sosyal sorumluluk projelerini yürütmeye devam ediyor. İSEV Vakfı tarafından pandemi süreci kapsamında online eğitim sistemine geçen öğrencilere tablet desteği veren İnler, "Fırsatımız varken imkanı olamayan çocuklara yardım etmeliyiz" dedi.

İstanbul Başakşehir FK ile 8'inci şampiyonluğunu yaşadıktan sonra yeni bir şampiyonluk hedefiyle Adana Demirspor'a gelen Gökhan İnler, sadece sahalarda değil, sosyal sorumluluk projeleriyle de gündeme geliyor. İnler'in kurduğu İnler Spor ve Eğitim Vakfı (İSEV), özellikle spor ve eğitim alanlarının yanı sıra hayvanlar ve çevre için yaptığı çalışmalarla anılıyor. Sportif imkanlara sahip olamayan birçok okulun spor araç gereçlerini gideren İSEV, aynı zamanda çocuklarında her türlü spor eğitimi için destek oluyor.

ONLINE EĞİTİME KATILAMAYAN ÇOCUKLARA TABLET HEDİYESİVakfın 2017 yılında İstanbul'da kurulduğunu belirten Gökhan İnler, durumu olmayan çocuklara tablet yardımı yaptığını belirtti. "Biz de bu ülkenin çocuklarıyız" diyen İnler, "Fırsatımız varken bu çocuklarımıza yardım etmeliyiz. Çocuklarımız için elimden geleni yapıyorum. Durumu olmayan okullara kütüphaneler açtık. www. isev.org.tr sayfamızda ise e- kütüphanemiz aktif olarak kullanılıyor. Çok fazla proje gerçekleştiriyoruz. Bugün de çocuklarımıza tablet ve kitap hediye ettik. Virüs nedeniyle zor bir süreçten geçiyoruz. Ben de bu zor süreçte elimden gelen tüm imkanlarla yardım yapıyorum. Eğitim çok önemlidir. Onların da iyi yerlere gelmesini istiyorum" diye konuştu.'TELEFONLA BELİRLİ BİR YERE KADAR ÇALIŞABİLİYORDUM'Pandemi sürecinde eğitiminde çok fazla sıkıntı yaşadığını belirten Ahmet Çemten (19), "Derslerimi telefondan karşılamaya çalıştım. Bölümüm zor olduğu için telefonla belirli bir yere kadar çalışabildim. Bilgisayar ya da tablet alma imkanımız yoktu. Gökhan ağabeyime çok teşekkür ediyorum" dedi.

Tablet hediye edilen İlayda Doğanay (16) ise "Online eğitimde teknolojik imkanlarım çok yoktu. İSEV'e yardımlarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Hemşirelik bölümü okumak istiyorum. Üniversite kazanmamıza sebep olacaklar.  Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.


Gökhan İnler'den eğitime 'tablet' desteği
Gökhan İnler'den eğitime 'tablet' desteği
Gökhan İnler'den eğitime 'tablet' desteği
Gökhan İnler'den eğitime 'tablet' desteği
Gökhan İnler'den eğitime 'tablet' desteği
Gökhan İnler'den eğitime 'tablet' desteği

Gökhan İnler, İstanbul, Futbolcu, Tablet, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Gökhan İnler'den eğitime 'tablet' desteği - Son Dakika


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