Gökhan İnler'in doğum günü kutlandı

Medipol Başakşehir'in tecrübeli futbolcusu Gökhan İnler'in 36'ncı yaş günü kutlandı.

Medipol Başakşehir'in tecrübeli futbolcusu Gökhan İnler, 36'ncı yaşına girdi. Daha önce Napoli, Leicester City ve Beşiktaş gibi önemli takımlarda boy gösteren Gökhan İnler, doğum gününü ailesi ve sevenleriyle birlikte kutladı.

Doğum günü pastasıyla poz verdiği bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan tecrübeli futbolcu, "Güzel dilekleriniz için teşekkür ederim" notunu düştü.

Öte yandan takım arkadaşları da Galatasaray maçı için girilen kampta Gökhan İnler'e yeni yaşında mutluluk diledi. Daha önce görev aldığı her takımda kupa kazanan ya da şampiyonluk yaşayan İnler'e bu sezon için de takım arkadaşları tarafından şampiyonluk sözü verildi.