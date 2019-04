Gökhan İnler: "Maradona'dan Sonra Kupayı Biz Getirdik"

Tatil için gittiği Napoli 'de Napolitanları heyecanlandırdı, mutfağa girip pizza pişirdiGökhan İnler'i Napoli'de gören futbolseverler Chelsea 'ye attığı golü hatırladı Türkiye 'de Beşiktaş İtalya 'da Napoli taraftarları""Napoli - Beşiktaş maçını unutamıyorum""İmkanı olmayan gençleri yetiştirmek istiyorum"İSTANBUL/ DHAİtalya'nın Napoli takımında dört sezon oynayarak Maradona 'dan sonra takımda efsaneleşen isimler arasına giren Gökhan İnler'i Napoli sokaklarında gören Napolitanlar futbolcunun yeniden takıma döndüğünü düşünerek heyecanlandı.Oynadığı her takım ve ülkede kupa kaldırma başarısı gösteren ve 2011-2015 yılları arasında Napoli'de 4 yıl başarıyla forma giyen Gökhan İnler, lig arasında tatil için Napoli'yi tercih edince şehrin sokakları karıştı!.. Futbolcuyu sokakta gören herkes fotoğraf çektirmek için adeta birbiri ile yarıştı.TRT Spor'da ünleri yurt dışına taşmış Türk sporcuların sıra dışı yaşantılarıyla ekrana taşıyan "Sporcu Vizesi" programına bu hafta; İsviçre , İtalya, İngiltere ve Türkiye'de Beşiktaş ile kupa kaldıran, bu sezon da Medipol Başakşehir ile kupa kaldırmaya çok yakın olan Gökhan İnler konuk oldu."MARADONA'DAN SONRA KUPAYI BİZ GETİRDİK"Programı sunan Siyamend Kaçmaz, kendisine Napoli sokaklarını gezdiren futbolcuya gösterilen ilgi karşısında şaşkına dönerken trafik ışığında beklerken İnler'i görüp tanıyan sürücülerin fotoğraf çekme isteklerinin yanı sıra bir ambulans şoförünün fotoğraf çekme girişimi ise renkli görüntüler ortaya çıkarttı. Napoli forması ile 2 İtalya Kupası bir de Süper Kupa kaldırdığını söyleyen Gökhan İnler, "Maradona'dan sonra Napoli'ye ilk biz kupa getirdik" dedi.Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında Stamford Bridge 'te Chelsea'ye uzaktan attığı muhteşem golü hala unutamayan Napolitanlar'ın kendisine adeta sokakta yürüyemeyecek derecede gösterdikleri ilgi ile ilgili, "Bu seni rahatsız etmiyor mu?" sorusuna İnler, "Rahatsızlık ne demek; bence bir profesyonelin, taraftarlarına bu tür şeyleri vermesi gerekir" yanıtını verdi."VEZÜV YANARDAĞI'NA BEN DE GİTTİM"Napoli sokakları ve spor aracın içinde yapılan sohbette şehrin güzel noktalarını gösteren Gökhan İnler, Vezüv Yanardağı ve Castel Dell 'Ovo hakkında da bilgiler verdi. Deniz kenarındaki Castel Dell'Ovo kalesinin eskiden hapishane olarak kullanıldığını hatırlatan İnler, aktif durumdaki Vezüv (Vesuvio) Yanardağı'na turistik gezi düzenlendiğini ve kendisinin de buraya giderek Napoli ve özellikle tarihte yanardağın lavları ile yerle bir olan Pompei kentine buradan da baktığını söyledi.SOKAK CANLILARI İÇİN YARDIM ELİ UZATTIGökhan İnler evsiz hayvanlar için öncülük ederek ekibi ile birlikte Türkiye'deki bir çok ünlü isim ile "Türkiye Sokak Canlılarını Seviyor" kamu spotunu hazırlayarak dikkat çekti. Patilerinin kesilen kediden etkilendiğini belirten Gökhan İnler, sokak canlılarını korumaya devam edeceğini ve bu kamu spotu ile farkındalık yaratıklarını belirtti."İMKANI OLMAYAN GENÇLERİ YETİŞTİRMEK İSTİYORUM"Kurduğu; İnler Spor Eğitim Vakfı (ISEV) ile durumu olmayan çocukları bularak yetiştirmek istediğini sözlerine ekleyen İnler, "Onları kendim gibi yetiştirmek ve onlara tecrübemi vermek istiyorum" dedi.İnler, Napoli'nin ev sahibi olarak oynadığı Stadio San Paolo'nun önünden geçerken de, "Burası bizim yuvamız. Burada savaşıp maçları kazanıyorduk. Üst kısmını açmıyorlar yoksa buraya 80 bin taraftar girebiliyor" şeklinde konuştu.Siyamend Kaçmaz'ın "Seni en çok etkileyen taraftar kim?" sorusuna ise tecrübeli futbolcu hiç düşünmeden, "Tabii ki Beşiktaş'ın taraftarı müthiş. Orada stada girince tüylerimiz diken diken oluyor. Napoli'nin taraftarları da aynı. Sıcak kanlılar. Türkiye'de Beşiktaş, burada ise Napoli..." yanıtını verdi.PİZZA SİYAMENDO !..Gökhan İnler, futbol oynadığı dönemlerde sık sık görüştüğü İtalyan arkadaşının restoranında mutfağa girerek pizzası ile ünlü şehirde hamur açarak pizza yapmayı öğrenirken, Siyamend Kaçmaz'ın ise yaptığı C şeklindeki pizza gülüşmelere neden oldu. İtalyan pizza ustasının, C şeklindeki pizza için, "Gökhan'ın yaptığı pizza İtalyan pizzasına benziyor. ya senin yaptığın ne? Özel bir şey mi?" diye espri yaparken, İnler ise "Gökhan'ın G'si gibi oldu. Pideye benziyor bu. Özel bir pizza sanırım, adı da Pizza Siyamendo" diyerek tadına baktı.STADA GİZLENEREK GİRDİGökhan İnler, Napoli taraftarının kendisine gösterdiği yoğun ilgiden dolayı eski takımının lig maçını izlemek için stada girerken tanınmamak için zaman zaman sinema ve film yıldızları gibi bere ve gözlüğe başvururken, yine de kendisini tanıyanlar çıkınca fotoğraf çektirip statta bu defa bir taraftar olarak yerini aldı.Maradona'nın futbol oynadığı dönemden beri hala takımda çalışan malzemeciden stadın anonsçusuna kadar İnler'in tribünde oturduğunu öğrenen herkes Türk futbolcuyu selamlarken, bir de stat hoparlöründen oyuncunun statta olduğu anonsu yapıldı ve bu durum büyük ilgi toplayıp alkış aldı."NAPOLİ - BEŞİKTAŞ MAÇINI UNUTAMIYORUM"Kendisini Napoli'de evinde gibi hissettiğini söyleyen İnler, Beşiktaş forması ile 2016'da bu statta Napoli'ye karşı oynadıkları ve 3-2 kazandıkları o tarihi zaferi unutamadığını ve sahaya çok karmaşık duygular içinde çıktığını söyledi.