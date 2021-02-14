Gökhan, işe başlayacağı gün motosikleti ile geçirdiği kazada öldü (2)

GÖKHAN'IN KIRMIZI IŞIK İHLALI YAPTIĞI ORTAYA ÇIKTI

Karapınar ilçesinde elektrikli motosikletiyle bugün yeni başlayacağı işe giderken TIR'ın çarpması sonucu yaşamını yitiren Gökhan Dinç'in, kavşakta kırmızı ışık ihlali yaptığı ortaya çıktı. Gökhan Dinç'in, 31 Ocak 2017 tarihinde sosyal paylaşım sitesindeki sayfasında "Hayat bana hiç yeşil ışık yakmadı sorun değil, ben zaten hiç kırmızı ışıkta durmadım" yazdığı görüldü.