Son Dakika Haberleri: Gökhan Kardeş, BB Erzurumspor'da
Son Dakika Spor Haber

Gökhan Kardeş, BB Erzurumspor'da

54 dakika önce

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor, son olarak Afjet Afyonspor'da forma giyen genç stoper Gökhan Kardeş'i transfer etti.

Gökhan Kardeş, BB Erzurumspor'da, System.String[]
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor, son olarak Afjet Afyonspor'da forma giyen genç stoper Gökhan Kardeş'i transfer etti.

Yeni sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen BB Erzurumspor, 22 yaşındaki savunma oyuncusu Gökhan Kardeş'i renklerine bağladı. Transferi sosyal medya hesabından duyuran Erzurumspor, şu ifadelere yer verdi:

"Şampiyonluk parolasıyla hazırlandığımız yeni sezon için kadromuza kattığımız üçüncü oyuncu stoper Gökhan Kardeş oldu. Camiamıza hayırlı olsun."

Son olarak Afjet Afyonspor'da forma giyen Gökhan, geçtiğimiz sezon 15 maçta forma giyerken, gol yada asist katkısı yapamadı. - ERZURUM
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 02:41 Kaynak: İHA
Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Erzurum Kalesi'nde yapılan tarihi kazı sonrası 'Yaşayan Kale Projesi' gerçekleştirilecek Fenerbahçe'de Sadık ile yollar ayrılabilir! Sergen'den sürpriz hamle Meral Akşener: Celal Adan hepimize 'Nesebi gayrı sahih' dedi Şarkıcı Sinan Akçıl, 15 Temmuz şehidi Batuhan Ergin'in ailesiyle buluştu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.7.2019 15:36:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gökhan Kardeş, BB Erzurumspor'da
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]