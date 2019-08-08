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Gökhan Köstereli Hekimoğlu Trabzon'da

1 saat önce

Hekimoğlu Trabzon FK, PTT 1. Lig ekiplerinden Boluspor'un başarılı file bekçisi Gökhan Köstereli'yi renklerine bağladı.

Gökhan Köstereli Hekimoğlu Trabzon'da, System.String[]
Hekimoğlu Trabzon FK, PTT 1. Lig ekiplerinden Bolu spor'un başarılı file bekçisi Gökhan Köstereli'yi renklerine bağladı. 2 yıllığına kendini kırmızı lacivertli renklere bağlayan Gökhan Kösterili'nin imza töreninde Hekimoğlu Trabzon FK yönetim kurulu hazır bulundu. İmza töreninde konuşan Gökhan Köstereli, "Hekimoğlu Trabzon FK ailesine dahil olduğum için çok mutluyum. Türk spor kamuoyunun büyük bir sempati ile baktığı böyle bir kulübün formasını giyeceğim için büyük bir heyecan içindeyim. Bundan sonraki hedefim çok çalışıp formayı alıp, bana inanları mahcup etmemek olacak. Transferimde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi. İmza töreninde konuşan yönetim kurulu üyesi Kadir Kantekin, "Gökhan uzun yıllar profesyonel liglerde oynayan tecrübeli bir kardeşimiz. Kendisinin takımımızda güzel işler yapacağını biliyoruz. Transferin hem Gökhan'a hemde camiamıza hayırlı olmasını diliyoruz" ifadelerini kullandı.
GÖKHAN KÖSTERELİ 3 Nisan 1993 yılında Sakarya'nın Hendek ilçesinde dünyaya gelen Gökhan, futbola Hendekspor 'da başladı. İlk profesyonelliğini Tavşanlı Linyitspor'da yaşayan tecrübeli kaleci sırasıyla, Eyüpspor, Darıca Gençlerbirliği ve Boluspor formalarını giydi. Gökhan Köstereli, Türkiye Profesyonel Liglerinde 101 kez oynadığı takımlarını kalesini korudu.
(İHA)
Boluspor, Trabzon, PTT, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 02:35 Kaynak: İHA
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