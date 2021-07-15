Gökhan'la yolları ayıran ve sağ beke transfer yapamayan Fenerbahçe, kaptan Ozan Tufan'a tutundu

Fenerbahçe'nin her sezon yaşadığı kabus Vitor Pereira döneminde de baş gösterdi. Sarı-Lacivertliler'de beklenen takviyeler henüz yetişmedi. Caulker ve Serdar Dursun transferleri de alternatif olarak kadroya katılan isimler. Yönetimden gelen, "3-4 adet kendisini ispatlamış, net transferler yapacağız" ifadeleri de somutluk kazanmış değil. Gökhan Gönül'ün de ayrılmasıyla bir kriz de sağ bekte doğdu.

NAZIM'IN SAKATLANMAMASI GEREKİYOR

Fenerbahçe'nin elinde şu anda tek sağ bek Nazım Sangare var. Milli futbolcu geçen sezon inişli çıkışlı grafiğiyle son bölümde formayı 36 yaşındaki Gökhan Gönül'e kaptırmıştı. Antrenmanlarda ve hazırlık maçlarında Nazım'ın yüklenmeden kaynaklı sakatlık yaşaması halinde o bölgeye mecburen Ozan Tufan geçecek.

OZAN'DAN ÖZEL İSTEK

Pereira bu durumu düşünerek Ozan Tufan'ı zaman zaman sağ bekte denedi. Bu bölgede deneyimi olan 26 yaşındaki futbolcu, hazırlık maçlarının bazı bölümlerinde sağ bek olarak oynayacak. Takviye yetişirse Ozan, asıl mevkisine geçecek.