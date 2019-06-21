Son Dakika Haberleri: Gökhan Meral Samsunspor'da
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Gökhan Meral Samsunspor'da

1 saat önce

Yılport Samsunspor, Gökhan Meral ile anlaşmaya vardı.

Gökhan Meral Samsunspor'da, System.String[]
Yılport Samsunspor, Gökhan Meral ile anlaşmaya vardı.

Samsunspor Genel Menajeri Mustafa Aztopal, 2019-2020 futbol sezonu için transfer çalışmalarının titizlikle sürdüğünü ifade ederek yapılan ilk transferi duyurdu. Aztopal, "Geçen sene Keçiörengücü forması giyen Gökhan Meral ile 2 yıllık sözleşme imzalanması hususunda prensip anlaşmasına varılmıştır. Resmi imzalar hafta başında Samsun'da atılacaktır. Transferin camiamıza hayırlı olmasını dileriz" dedi. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 05:43 Kaynak: İHA
Futbol, Gökhan Meral, Samsunspor, Spor
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