Gökhan Özen'in uzaklaştırma kararı uzatıldı
01.05.2021 08:26
GÖKHAN Özen'in eski eşi Selen Sevigen'in babası Mehmet Sevigen ile annesi Gülay Sevigen, şarkıcının kendilerini sık sık rahatsız ettiğini, tehdit ve hakaretlerde bulunduğunu iddia ederek korunma talebinde bulunmuştu.
GÖKHAN Özen'in eski eşi Selen Sevigen'in babası Mehmet Sevigen ile annesi Gülay Sevigen, şarkıcının kendilerini sık sık rahatsız ettiğini, tehdit ve hakaretlerde bulunduğunu iddia ederek korunma talebinde bulunmuştu.
Mahkeme tarafından onanan karar, Sevigen çiftinin başvurusu üzerine bir ay daha uzatıldı.
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