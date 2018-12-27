Gökhan Özoğuz'u Daha Önce Hiç Böyle Görmediniz!

Yurtiçinde ve yurtdışında sayısız konser ve festivalde yer almış Türk rock müzik tarihinin en başarılı ve dinamik gruplarından Athena'nın solisti Gökhan Özoğuz ile dünyanın en büyük dövüş organizasyonu UFC'de, Dünya Kick Boks Şampiyonu olarak elde ettiği büyük başarılarla ülkemizi gururlandıran Gökhan Saki heyecan dolu ve sürreal bir kapışmada buluşuyor!