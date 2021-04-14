Gökhan Özoğuz'un eleştirilerine Bakan Koca'dan yanıt: Suçumuz yok, sorumluluğumuz var - Son Dakika

Gökhan Özoğuz'un eleştirilerine Bakan Koca'dan yanıt: Suçumuz yok, sorumluluğumuz var

14.04.2021 23:57

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın artan koronavirüs vakalarıyla ilgili, "Sorumlu hepimiziz, 84 milyon" sözlerine ünlü sanatçı Gökhan Özoğuz, "Ben neden sorumluyum" tepkisini göstermişti. Özoğuz'un bu eleştirisine Bakan Koca, "Artan vaka sayısında suçumuz yok sorumluluğumuz var. 84 milyon beraber artırmadık vaka sayılarını ama birlikte mücadele etme sorumluluğumuz var" yanıtını verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz'un pandemi yönetimine ilişkin eleştirisine yanıt verdi.

Geçtiğimiz günlerde Bilim Kurulu toplantısı sonrasında basına açıklama yapan Sağlık Bakanı Koca, bir gazetecinin "Artan vaka sayılarının sorumlusu gerçekten tedbir almayan vatandaş mı?" sorusuna, "Sorumlu hepimiziz, 84 milyon. Bilim Kurulu başından beri bu salgının, bulaşın nasıl olduğunu hep anlatageldi" diye yanıt vermişti.

ÖZOĞUZ'DAN ELEŞTİRİ GELMİŞTİ

Bunun üzerine Gökhan Özoğuz, sosyal medyadan Bakan Koca'ya, "Tavan yapan Vakalardan Ben neden sorumluyum ya? Bir senedir kendimle konuşmaktan şizofren oldum, kongre falan da yok. Sayın Fahrettin Koca aşıları etrafa saçmadan bir de bizi mi aşılasanız acaba? Belki biter virüs. Boş boş kapanacağımıza onu mu denesek?" eleştirisini yöneltmişti.

BAKAN KOCA ELEŞTİRİYE YANIT VERDİ

Bakan Koca, Özoğuz'un bu tweetini alıntılayarak eleştiriye yanıt verdi. Koca, "Gökhan Bey kardeşim, sorumluluk suçlamak manasına gelmez. Artan vaka sayısında suçumuz yok sorumluluğumuz var. 84 milyon beraber artırmadık vaka sayılarını ama birlikte mücadele etme sorumluluğumuz var. Destek olacağınızdan şüphem yok" ifadelerini kullandı.

Gökhan Özoğuz'un eleştirilerine Bakan Koca'dan yanıt: Suçumuz yok sorumluluğumuz var
Gökhan Özoğuz'un eleştirilerine Bakan Koca'dan yanıt: Suçumuz yok, sorumluluğumuz var

Fahrettin Koca, Gökhan Özoğuz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gökhan Özoğuz'un eleştirilerine Bakan Koca'dan yanıt: Suçumuz yok, sorumluluğumuz var - Son Dakika


YORUMLAR (11)
  • 44 Malatya: Gökan Oğuz acaba biraz seninde icerisinde bulunduğun elit tabakanın kutlamaları vurdum duymazlıklarını eleştirsen iyi olur hemen hergün zengin sosiyetenin vurdum duymazlığı bizi bu halere sokuyor elestirmek sen ve senin gibilrin en iyi yaptığı islerdir birzamanlar kazdağları yağmanalıyor diye yaptığın gibi bu ülkeyi bizim.kadar sevemesin çünkü sizler çok sıkıldığınızda hemen yurt dışına kaçarsınız Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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