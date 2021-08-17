Gökhan Saki ile görüşmek üzere dünyaca ünlü boksör Daniel Schmidt, Türkiye'ye geldi

Türkiye'yi ziyaret etmek için uzun süreden beri beklediğini belirten ünlü boksör bunu aslında çok önceden beri istediğini fakat bir türlü Türkiye'ye gelmenin mümkün olmadığını belirtti. Nihayet çok istediği Türkiye ziyaretini gerçekleştireceği için çok mutlu olduğunu belirten ünlü boksör Daniel Schmidt, Türkiye'de boks antrenörü Erol Ceylan ve bir diğer dünyaca ünlü boksör Gökhan Saki ile buluşacağı için çok heyecanlı olduğunu söyledi.

TÜRKİYE'DE HAYRAN KİTLESİ FAZLA

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan ünlü boksör antrenman videoları ve dövüş videolarını sürekli yayınlıyor bu videolar ile oldukça popüler olan dünyaca ünlü boksör Daniel Schmidt ülkemizde de oldukça beğeniliyor. Türkiye'nin tarihi yerleri ve önemli yerlerini gezmek istediğini belirten Daniel Schmidt ilk olarak konakladığı otelde ünlü antrenör Erol Ceylan ile buluştu. Birbirlerini uzun süredir tanıyan ikili ilk defa bu kadar sıcak bir ortamda konuştuklarını söyledi. Bu buluşmanın ardından Daniel Schmidt ortak yer alacakları proje ile ilgili Gökhan Saki ile bir araya geldi.