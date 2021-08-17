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Gökhan Saki ile görüşmek üzere dünyaca ünlü boksör Daniel Schmidt, Türkiye'ye geldi - Son Dakika

Gökhan Saki ile görüşmek üzere dünyaca ünlü boksör Daniel Schmidt, Türkiye'ye geldi

17.08.2021 15:46
Gökhan Saki ile görüşmek üzere dünyaca ünlü boksör Daniel Schmidt, Türkiye'ye geldi, System.String[]

Boks dünyasında son günlerde yeni bir heyecan yaşanıyor. Dünyaca ünlü boksör Daniel Schmidt, ülkemizi başarıyla temsil eden dünyaca ünlü boksörümüz Gökhan Saki ile görüşmek ve bazı projeler için temasta bulunmak üzere Türkiye'ye geldi. Boks dünyasında mütevazı ve sempatik kişiliğiyle bilinen Daniel Schmidt, çok sevildiği Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirebildiği için fazlasıyla mutlu olduğunu ifade etti.

Türkiye'yi ziyaret etmek için uzun süreden beri beklediğini belirten ünlü boksör bunu aslında çok önceden beri istediğini fakat bir türlü Türkiye'ye gelmenin mümkün olmadığını belirtti. Nihayet çok istediği Türkiye ziyaretini gerçekleştireceği için çok mutlu olduğunu belirten ünlü boksör Daniel Schmidt, Türkiye'de boks antrenörü Erol Ceylan ve bir diğer dünyaca ünlü boksör Gökhan Saki ile buluşacağı için çok heyecanlı olduğunu söyledi.

TÜRKİYE'DE HAYRAN KİTLESİ FAZLA

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan ünlü boksör antrenman videoları ve dövüş videolarını sürekli yayınlıyor bu videolar ile oldukça popüler olan dünyaca ünlü boksör Daniel Schmidt ülkemizde de oldukça beğeniliyor. Türkiye'nin tarihi yerleri ve önemli yerlerini gezmek istediğini belirten Daniel Schmidt ilk olarak konakladığı otelde ünlü antrenör Erol Ceylan ile buluştu. Birbirlerini uzun süredir tanıyan ikili ilk defa bu kadar sıcak bir ortamda konuştuklarını söyledi. Bu buluşmanın ardından Daniel Schmidt ortak yer alacakları proje ile ilgili Gökhan Saki ile bir araya geldi.

Gökhan Saki ile aynı projede yer alacak dünyaca ünlü boksör Daniel Schmidt, Türkiye'ye geldi
Gökhan Saki ile görüşmek üzere dünyaca ünlü boksör Daniel Schmidt, Türkiye'ye geldi

Erol Ceylan, Gökhan Saki, Türkiye, Boks, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gökhan Saki ile görüşmek üzere dünyaca ünlü boksör Daniel Schmidt, Türkiye'ye geldi - Son Dakika Spor


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