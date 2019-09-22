Gökhan Taşkın'dan şiir çıkışı

Taşkın, Doğu Kılıç'ın da müzik ve yorumuyla kendisine eşlik ettiği çalışma için "Yaşamın her halini gazeteci ve televizyoncu olarak 26 yıldır izleyenlerime aktarıyordum. Hayatın en temel güzelliği olan sevgiyi de böylece paylaşma fırsatı buldum" dedi.