Gökhan Taşkın'dan şiir çıkışı
1 saat önce
Taşkın, Doğu Kılıç'ın da müzik ve yorumuyla kendisine eşlik ettiği çalışma için "Yaşamın her halini gazeteci ve televizyoncu olarak 26 yıldır izleyenlerime aktarıyordum. Hayatın en temel güzelliği olan sevgiyi de böylece paylaşma fırsatı buldum" dedi.
Taşkın, Doğu Kılıç'ın da müzik ve yorumuyla kendisine eşlik ettiği çalışma için "Yaşamın her halini gazeteci ve televizyoncu olarak 26 yıldır izleyenlerime aktarıyordum. Hayatın en temel güzelliği olan sevgiyi de böylece paylaşma fırsatı buldum" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 01:00
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