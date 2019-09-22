Son Dakika Haberleri: Gökhan Taşkın'dan şiir çıkışı
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Gökhan Taşkın'dan şiir çıkışı

1 saat önce

Taşkın, Doğu Kılıç'ın da müzik ve yorumuyla kendisine eşlik ettiği çalışma için "Yaşamın her halini gazeteci ve televizyoncu olarak 26 yıldır izleyenlerime aktarıyordum. Hayatın en temel güzelliği olan sevgiyi de böylece paylaşma fırsatı buldum" dedi.

Gökhan Taşkın'dan şiir çıkışı, System.String[]

Taşkın, Doğu Kılıç'ın da müzik ve yorumuyla kendisine eşlik ettiği çalışma için "Yaşamın her halini gazeteci ve televizyoncu olarak 26 yıldır izleyenlerime aktarıyordum. Hayatın en temel güzelliği olan sevgiyi de böylece paylaşma fırsatı buldum" dedi.

Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 01:00 
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