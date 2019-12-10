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Gökhan Tepe baba oldu

6 saat önce

Çift, bu sabah Acıbadem Fulya Hastanesi 'nde dünyaya gelen oğullarına Denizhan adını verdi.

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Çift, bu sabah Acıbadem Fulya Hastanesi 'nde dünyaya gelen oğullarına Denizhan adını verdi.


Anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi...


Acıbadem, Sabah, Anne, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 11:33 
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