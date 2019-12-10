Gökhan Tepe baba oldu
6 saat önce
Çift, bu sabah Acıbadem Fulya Hastanesi 'nde dünyaya gelen oğullarına Denizhan adını verdi.
Çift, bu sabah Acıbadem Fulya Hastanesi 'nde dünyaya gelen oğullarına Denizhan adını verdi.
Anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi...
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 11:33
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