Son Dakika Haberleri: Gökhan Tepe'den Beklenen Klip Geldi: 'Kal Biraz Daha' Yayında

Gökhan Tepe'den Beklenen Klip Geldi: 'Kal Biraz Daha' Yayında

1 saat önce

Gökhan Tepe'nin geçen yıl yayınladığı olduğu albümünün 3'üncü video klibi, bugün itibariyle tüm müzik platformlarında müzikseverlerin beğenisine sunuldu.

Gökhan Tepe'den Beklenen Klip Geldi: 'Kal Biraz Daha' Yayında, System.String[]
Gökhan Tepe'nin geçen yıl yayınladığı olduğu albümünün 3'üncü video klibi, bugün itibariyle tüm müzik platformlarında müzikseverlerin beğenisine sunuldu.

Gökhan Tepe'nin geçen yıl yayınladığı olduğu albümünün 3'üncü video klibi 'Kal Biraz Daha' bugün itibariyle müzikseverlerin beğenisine sunuldu. Albümün en iddialı ve en çok dikkat çeken şarkılarından Kal Biraz Daha hikayesiyle ve yakın plan etkileyici görüntüleriyle izleyenlerine duygu dolu anlar yaşatacak. Kal Biraz Daha'nın sözü ve müziği Gökhan Tepe'nin yol arkadaşım dediği başarılı söz yazarı Serdar Aslan'a ait.

Şarkının klip yönetmenliğini Onur Kök, görüntü yönetmenliğini ise Gürol Beşer üstlendi. Klip; Kilyos, Garipçe Köyü, Galata ve Cihangir'de çekilirken, Tepe'ye klipte; Beyza Karaca ve oyuncusu Emre Büyükpınar aşk hikayeleriyle eşlik etti.

Aynı zamanda 8 Şubat Gökhan Tepe'nin de doğum günü olunca klip; sanatçı için unutulmaz bir doğum günü hediyesi oldu. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 01:16 Kaynak: İHA

Gökhan Tepe, Magazin
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