Son Dakika Haberleri: Gökhan Tepe, öğretmenler için Bursa'da sahne aldı
Son Dakika Güncel Gökhan Tepe, öğretmenler için Bursa'da sahne aldı - Son Dakika

Gökhan Tepe, öğretmenler için Bursa'da sahne aldı

6 saat önce

Bursa'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında düzenlenen Gökhan Tepe konseri ilgi gördü.

Gökhan Tepe, öğretmenler için Bursa'da sahne aldı, System.String[]

Bursa'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında düzenlenen Gökhan Tepe konseri ilgi gördü.

Bir otelde düzenlenen etkinlikte Tepe, seslendirdiği şarkılarla öğretmenlerden büyük beğeni aldı.

Özel bir kolejin Bursa'daki okullarından yaklaşık bin 200 öğretmenin katıldığı etkinlikte, önce şehit öğretmenler anıldı ardından da öğretmenliğin erdemine ilişkin sunumlar yapıldı.

Sunumların ardından Tepe, sevilen şarkıları öğretmenlerle birlikte söyledi.

Özel eğitim kurumunun Genel Müdürü Nihat Bingölbalı, tüm öğretmenlerin gününü kutlayarak, zorlaşan eğitim koşullarında sürekli kendilerini geliştirmeleri gerektiğini, bu bilinçle eğitime yaklaştıklarını söyledi.

Gökhan Tepe, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 12:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"Oturuşunu düzelt" deyip fırça atan Vali, akıllara efsane Vali Recep Yazıcıoğlu'nu getirdi
25 öğrencisine istismarla suçlanan öğretmen, sınıfın camlarını kağıtla kapatmış! Konya Valisi'nin oturuşunu beğenmediği muhabir konuştu: Makamına giderek özür diledik Bursa Valiliği'nden kış lastiği uyarısı: 625 lira cezası var

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2019 06:05:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gökhan Tepe, öğretmenler için Bursa'da sahne aldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]