Gökhan Tepe sezonu açtı... -13 derecede kayak keyfi - Son Dakika
Son Dakika Magazin Gökhan Tepe sezonu açtı... -13 derecede kayak keyfi - Son Dakika Magazin

Gökhan Tepe sezonu açtı... -13 derecede kayak keyfi

6 saat önce

Hava sıcaklığının -13 dereceye kadar düştüğü şehirde fırsat buldukça kayak yapan şarkıcıya yakın dostu Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı eşlik etti.

Gökhan Tepe sezonu açtı... -13 derecede kayak keyfi, System.String[]

Hava sıcaklığının -13 dereceye kadar düştüğü şehirde fırsat buldukça kayak yapan şarkıcıya yakın dostu Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı eşlik etti. Tepe, Beşiktaş'ın Erzurumspor ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasını da izledi.

Erzurumspor Kulübü, Abdullah Avcı, Beşiktaş, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 08:33 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Anketle vatandaşlara soruldu: Türkiye'nin dostu denildiğinde aklınıza ilk hangi ülke geliyor?
Derbideki skandallar bitmiyor! İşte Cüneyt Çakır'ın Alper Ulusoy'a söylediği o söz Beşiktaş, Dorukhan Toköz'ün sözleşmesini uzattı Erzurumspor, Sekidika'yı resmen istedi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2020 15:02:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Gökhan Tepe sezonu açtı... -13 derecede kayak keyfi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]