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Gökhan Tepe sezonu açtı... -13 derecede kayak keyfi
6 saat önce
Hava sıcaklığının -13 dereceye kadar düştüğü şehirde fırsat buldukça kayak yapan şarkıcıya yakın dostu Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı eşlik etti.
Hava sıcaklığının -13 dereceye kadar düştüğü şehirde fırsat buldukça kayak yapan şarkıcıya yakın dostu Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı eşlik etti. Tepe, Beşiktaş'ın Erzurumspor ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasını da izledi.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 08:33
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