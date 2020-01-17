Gökhan Tepe sezonu açtı... -13 derecede kayak keyfi

Hava sıcaklığının -13 dereceye kadar düştüğü şehirde fırsat buldukça kayak yapan şarkıcıya yakın dostu Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı eşlik etti. Tepe, Beşiktaş'ın Erzurumspor ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasını da izledi.