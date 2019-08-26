Son Dakika Haberleri: Gökhan Töre Alanyaspor maçında yok
Son Dakika Spor Haber

Gökhan Töre Alanyaspor maçında yok

13 dakika önce

Yeni Malatyaspor'a Trabzonspor maçında oyuna girdikten sonra arka adalesinden sakatlanan Gökhan Töre'den kötü haber geldi.

Gökhan Töre Alanyaspor maçında yok, System.String[]

Yeni Malatyaspor'a Trabzonspor maçında oyuna girdikten sonra arka adalesinden sakatlanan Gökhan Töre'den kötü haber geldi. Sakatlıklarla başı dertten kurtulmayan başarılı orta saha oyuncusu Trabzonspor maçında oyuna girdikten sonra sakatlanarak tekrar çıkmak zorunda kalmıştı.


İlk kontrol sonrası arka adale yırtığı şüphesi teşhisi konulan Gökhan Töre'nin ligin 3. haftasında 1 Eylül Pazar günü oynanacak Alanya maçında oynayamayacağı ifade edildi. Bu arada sakatlıklarından dolayı Trabzonspor müsabakasında forma giyemeyen sağ bek Issam Chebake ve orta saha oyuncusu Murat Yıldırım'ın ise tedavilerinin tamamlandığı, Alanyaspor maçında görev verilmesi halinde oynayabilecekleri belirtildi.


Takımın yeni transferi Ganalı orta saha oyuncusu Afriyie Acquah'ın da Alanyaspor maçı hazırlıklarında yer alacağı bildirildi.


Sergen Yalçın Trabzonspor yenilgisinin ardından Gökhan Töre hakkında bu açıklamaları yapmıştı...


Aytemiz Alanyaspor, Yeni Malatyaspor, Trabzonspor, Gökhan Töre, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 03:42 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Trabzonspor, Daniel Sturridge ile sözleşme imzaladı
Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'u 2-1 mağlup etti! Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin transferini açıkladı: Trabzonspor maçında sahada Onyekuru, Galatasaray idmanını ziyaret etti!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.8.2019 15:56:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gökhan Töre Alanyaspor maçında yok
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]