Gökhan Töre Beşiktaş'ta
Beşiktaş, futbolcu Gökhan Töre ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık anlaşmaya vardı.
Beşiktaş, futbolcu Gökhan Töre ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık anlaşmaya vardı.
Beşiktaş, Gökhan Töre'yi 1 yılı opsiyonlu, 2 yıllığına renklerine bağladı. Siyah-beyazlı kulüpten transfere ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüz, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında, 2013-19 yılları arasında da formamızı giymiş tecrübeli orta saha oyuncusu Gökhan Töre ile sözleşme imzalamıştır. 2015-16 sezonunda kazandığımız Süper Lig şampiyonluğunda pay sahibi olan Gökhan Töre'ye yuvana hoş geldin der, başarılar dileriz" denildi. - İSTANBUL
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