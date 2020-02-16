Gökhan Töre ile Feghouli arasında gerginlik! Bir anda boğazına sarıldı

Galatasaray, Yeni Malatyaspor galibiyetiyle ligde üst üste 6. maçından da zaferle ayrılırken, şampiyonluk yarışındaki rakiplerinin de puan kaybetmesiyle averajla 3. sıraya yükseldi. Sarı kırmızılıların golünü 45. dakikada penaltıdan Adem Büyük kaydetti. Bu golle Adem, kariyerinde ilk kez üst üste 4 maçta ağları sarstı.

İKİSİ DE SARI KART GÖRDÜ

Maç içinde Feghouli ile Yeni Malatyasporlu Gökhan Töre arasında gerginlik yaşandı. Maçın 21. dakikasında bir pozisyon sırasında sinirlerine hakim olamayan Gökhan, Feghouli'nin boğazına sarıldı. Feghouli de Gökhan'a fiziki müdahalede bulundu. Bunun üzerine hakem Alper Ulusoy iki futbolcuya da sarı kart gösterdi.