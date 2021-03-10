Gökhan Töre'nin adalesinde gerilme tespit edildi
10.03.2021 12:56
Beşiktaş'ın pazartesi günkü idmanında sağ arka baldırında ağrı hisseden Gökhan Töre'nin, çekilen MR sonucunda adalesinde gerilme tespit edildiği ve tedavisine başlandığı açıklandı.
Beşiktaş'ın pazartesi günkü idmanında sağ arka baldırında ağrı hisseden Gökhan Töre'nin, çekilen MR sonucunda adalesinde gerilme tespit edildiği ve tedavisine başlandığı açıklandı.
Beşiktaş'tan Gökhan Töre'nin sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı. Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları kapsamında pazartesi günü yapılan idmanda sağ arka baldırında ağrı hisseden Töre'nin, yapılan MR görüntülemesi sonunda soleus adalesinde gerilme (evre 1 strain) tespit edildiği ve futbolcunun tedavisine başlandığı bildirildi.
(İHA)
Son Dakika Mario Gomez, Almanya'da Şampiyonlar Ligi maçlarını yorumlayacak Otomobile çarpmamak için ani manevra yapan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi Meteoroloji'den İstanbul için kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı Türkiye'nin çok sert tepki gösterdiği pul skandalında IKBY'den geri adım İçişleri Bakanlığı'ndan Fazilet durağı için İmamoğlu hakkında soruşturma izni İkinci el otomobilde fiyatlar düşünce satışlar arttı Sosyal medya gelirleri maaşlarını geçince istifa ettiler! Şimdi 3 milyon takipçileri var Myanmar'da polislerin önünde diz çöken rahibe, "Çocukları vurmayın, beni vurun" diye yalvardı