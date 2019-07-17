Son Dakika Haberleri: Gökhan Töre, sağlık kontrolünden geçti
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Gökhan Töre, sağlık kontrolünden geçti

2 saat önce

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'un dün renklerine bağladığı hücum oyuncusu Gökhan Töre, sağlık kontrolünden geçti.

Gökhan Töre, sağlık kontrolünden geçti, System.String[]
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'un dün renklerine bağladığı hücum oyuncusu Gökhan Töre, sağlık kontrolünden geçti.
Acıbadem Fulya Hastanesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Gökhan Töre'nin sağlık kontrolünden geçtiği belirtildi.
Açıklamada, detaylı kan tetkikleri yapılan Gökhan'ın ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildiği; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerle muayenelerin tamamlandığı bildirildi.
Yeni Malatyaspor, Gökhan Töre, Acıbadem, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 05:25 Kaynak: AA
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