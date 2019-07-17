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Toto Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor
'un dün renklerine bağladığı hücum oyuncusu Gökhan Töre
, sağlık kontrolünden geçti. Acıbadem
Fulya Hastanesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Gökhan Töre'nin sağlık kontrolünden geçtiği belirtildi.
Açıklamada, detaylı kan tetkikleri yapılan Gökhan'ın ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildiği; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerle muayenelerin tamamlandığı bildirildi.