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Gökhan Töre Yeni Malatyaspor'da

8 saat önce

Yeni Malatyaspor, Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Gökhan Töre'yi renklerine bağladı.

Gökhan Töre Yeni Malatyaspor'da, System.String[]
Yeni Malatyaspor, Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Gökhan Töre'yi renklerine bağladı.

Malatya ekibi bonservisi elinde bulunan Gökhan Töre'yi 1 yıllığına renklerine bağladı.

Kariyerinde Hamburg, Rubin Kazan, Westham ve Beşiktaş bulunan 1992 doğumlu futbolcu bu sezon siyah-beyazlı takımda 8 maçta görev yapmıştı. - MALATYA
Yeni Malatyaspor, Gökhan Töre, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 08:00 Kaynak: İHA
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