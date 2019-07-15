Gökhan Töre Yeni Malatyaspor'da
8 saat önce
Yeni Malatyaspor, Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Gökhan Töre'yi renklerine bağladı.
Yeni Malatyaspor Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 08:00 Kaynak: İHA
, Beşiktaş
ile sözleşmesi sona eren Gökhan Töre
'yi renklerine bağladı.
Malatya ekibi bonservisi elinde bulunan Gökhan Töre'yi 1 yıllığına renklerine bağladı.
Kariyerinde Hamburg, Rubin Kazan
, Westham ve Beşiktaş bulunan 1992 doğumlu futbolcu bu sezon siyah-beyazlı takımda 8 maçta görev yapmıştı. - MALATYA
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