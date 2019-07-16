Gökhan Töre, Yeni Malatyaspor'da
3 saat önce
Evkur Yeni Malatyaspor, Gökhan Töre'yi kadrosuna kattığını açıkladı.
Evkur Yeni Malatyaspor Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 11:23 Kaynak: DHA
, Gökhan Töre
'yi kadrosuna kattığını açıkladı.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Yeni Malatyaspor'da transfer harekatı devam ediyor. Sarı-siyahlı ekip, son olarak Beşiktaş
'ta forma giyen Gökhan Töre ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Malatya ekibinin resmi sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımla tecrübeli futbolcuya hoş geldin denilirken, hazırlanan videoda, Gökhan Töre'nin daha önce yaşadığı gol sevinçlerine yer verildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Gökhan Töre için hazırlanan video
- Malatya
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