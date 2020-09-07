Gökhan Töre, Yeni Malatyaspor'dan resmen ayrıldı

Yeni Malatyaspor, Gökhan Töre'nin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu.

Yeni Malatyaspor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüz profesyonel futbolcusu Gökhan Töre ile yapılan görüşmeler neticesinde, sözleşmenin karşılıklı feshine yönelik olarak mutabakata varılmıştır. Bu fesih çerçevesinde kulübümüz 4 Milyon TL tutarında gelir elde etmiştir. Gökhan Töre'ye kulübümüze vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar dileriz."

Deneyimli oyuncunun önümüzdeki günlerde Beşiktaş ile sözleşme imzalaması bekleniyor.