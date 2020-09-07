Gökhan Töre, Yeni Malatyaspor'dan resmen ayrıldı

Yeni Malatyaspor, Gökhan Töre'nin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu.
Yeni Malatyaspor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:"Kulübümüz profesyonel futbolcusu Gökhan Töre ile yapılan görüşmeler neticesinde, sözleşmenin karşılıklı feshine yönelik olarak mutabakata varılmıştır. Bu fesih çerçevesinde kulübümüz 4 Milyon TL tutarında gelir elde etmiştir. Gökhan Töre'ye kulübümüze vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar dileriz."
Deneyimli oyuncunun önümüzdeki günlerde Beşiktaş ile sözleşme imzalaması bekleniyor.
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 19:55 - Kaynak: DHA
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