Gökhan Türkmen konserinde ünlüler geçidi

Gökhan Türkmen, uzun bir aradan sonra 'Harbiye Yıldızlar Geçidi'nde sevenleriyle buluştu. Sanatçı, led gösterileriyle ve canlı sahne performanslarıyla unutulmaz bir konser gerçekleştirdi. Eğlenceli ve keyifli uçuş anonsu ile giriş yapılan konserde, izleyiciler bu ilginç başlangıçta hem eğlendi hem de alkışlarıyla coşkuya eşlik etti. Rocknroll ve funk şarkısı 'Heyecan' ile muhteşem bir açılış yapan sanatçı izleyicilerden performansıyla tam not aldı. Son albümü '7'nin yanı sıra 'Aşktır', 'Lafügüzaf', 'Mavi' gibi en sevilen şarkılarını da seslendiren sanatçıya sahnede, 8 profesyonel dansçı eşlik etti.

Bayhan Prodüksiyon organizasyonuyla pandemi koşulları dikkate alınarak gerçekleşen konserde Gökhan Türkmen 31 sevilen şarkısını seslendirdi. Sanatçı, yaklaşık 2.5 saat sahnede kalarak, yüksek enerjisi ile binlerce kişinin coşku dolu anlar yaşamasını sağladı. Her şarkı için özel olarak hazırlanan videolar, sahnenin arkasındaki led ekranlarda gösterilerek zengin bir görsel şölen oluşturuldu.

Türkmen, "Bugün burada olmak çok güzel. Kötü geçen 1.5-2 seneyi düşünürsek burada sevdiğim insanlarla, ailemle ve tabii ki çok değerli müzisyen dostlarımla bir arada olmak çok kıymetli. Ben çok şanslı olduğumu düşünüyorum.; ama bu şansı da çok çalışarak, güzel insanlar biriktirerek yarattığımı düşünüyorum… bunun en güzel örneği olarak tam şu an karşımda duruyorsunuz, çok güzelsiniz…İyi ki varsınız…" dedi.

Geceye Hazal Kaya, Duygu Sarışın, Çiçek Dilligil, Mustafa Mert Karakoç, Deren Talu, Baran Tınaz, Defne Samyeli ve kardeşi Sühan Samyeli, gibi isimler katıldı.

'ANNELERE ÇOCUKLARI GÜZEL GELİR'

Eşi Ali Atay ve oğlu Fikret Ali'yi evde bırakıp konsere yalnız gelen başaralı oyuncu Hazal Kaya, sahne öncesi basın mensupları ile ayak üstü sohbet etti. İyi bayramlar dileyen Kaya, "Gökhan bizim aile dostumuz. Kendisini ilk kez izleyeceğim. Dizlerim titriyor dünden beri, çok heyecanlıyım." derken bir muhabirin "Ali Bey ile ortak bir şarkınız var mı?" sorusuna, "Hayır bizim ortak bir şarkınız yok. Ama Fikret'in çok sevdiği bir parça var. Adı 'Aşkın Enkazı', hamileyken ne zaman o şarkıyı açsam tekme atıyordu" yanıtını verdi. Basın mensuplarının "Oğlunuz Fikret Ali nasıl?" şeklindeki sorusuna ise, "Büyüyor işte 10 aylık oldu. Ben doğurdum ve konuşuyor işte insana çok acaip geliyor. Yani çok tatlı, annesine de sorulmazki bir çocuk nasıl diye annelere çocukları güzel gelir" diyerek, cevabıyla konser alanındaki yerinin aldı.

ÇAĞATAY TOPLANTIDA

Konsere yakın arkadaşı Mustafa Mert Koç ile katılan Duygu Sarışın, "Çok heyecanlıyız Gökhan'ı izleyeceğimiz için aylar, yıllar sonra tekrar böyle biyerde beraber temas halinde olabilmek o kadar değerliki sizcede öyle değilmi. Şu mesafede olabilmek, aşılarımızı olabilmek, güvenli hayatımızı devam edebilmek kadar kıymetlisi yok" dedi. Habercilerin "Çağatay beyi görmedik " demesi üzerine "Çağatay toplantıda" cevabını verdi.

GÜZEL BİR ELEKTRİK ALDIK

Yakın zaman içinde Beşiktaşlı futbolcu Oğuzhan Özyakup'tan ayrılan oyuncu Melisa Aslı Pamuk, kendisinden 3 yaş küçük meslektaşı Mustafa Mert Koç ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Yeni aşkı hakkında kendisine yöneltilen sorulara utangaç cevaplar veren Koç, "Şu an çok güzel bir arkadaşlığımız var. Devam ediyor. Bakalım hayırlısı neyse o olsun. Biz zaten uzun zamandır görüşüyorduk arkadaştık. Sonra tekrardan çok güzel bir elektrik aldık. Her şeyin hayırlısı" şeklinde konuştu.