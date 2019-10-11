Son Dakika Haberleri: "Gökhan Türkmen'le az biraz" akustik albümü
Son Dakika Güncel 'Gökhan Türkmen'le az biraz' akustik albümü

"Gökhan Türkmen'le az biraz" akustik albümü

52 dakika önce

Gökhan Türkmen, Youtube için hazırladığı tek gitar akustik parçalarını "Gökhan Türkmen'le Az Biraz" albümünde bir araya getirdi.

2019 yılı itibariyle paylaştığı tek gitar akustik parçalarını Youtube'da müzikseverlere sunan Gökhan Türkmen'in akustik parçaları, "Gökhan Türkmen'le Az Biraz" albümüyle 11 Ekim'de tüm dijital platformlarda yerini aldı.

Dillerden düşmeyen "Sen İstanbulsun" parçasının ilk akustik versiyonunun da yer alacağı albümde İhtimaller Perisi, Lafügüzaf, Ben Unuturum ve Çatı Katı'nın akustik versiyonları yer alıyor.

"Gökhan Türkmen'le Az Biraz" albümünde yer alan tek gitar akustik parçalarının klipleri de parçalar kadar naif bir özelliğe sahip. Bora Çifterler'in yönetmenliğini yaptığı klipler, şarkıların orijinal versiyonlarının klip çekimlerinin gerçekleştiği ana mekânda tek gitar canlı kayıt yapılarak gerçekleştirildi.

Gökhan Türkmen, Youtube, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 09:53 Kaynak: Bültenler
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