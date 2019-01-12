Son Dakika Haberleri: Gökhan Türkmen, 'Sakalımı Kesersem Çocuklarım Yüzüme Bakmaz'

Gökhan Türkmen, 'Sakalımı Kesersem Çocuklarım Yüzüme Bakmaz'

1 saat önce

Gökhan Türkmen geçtiğimiz akşam Gece Nakkaştepe'de sahne aldı. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Türkmen, sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Gökhan Türkmen, 'Sakalımı Kesersem Çocuklarım Yüzüme Bakmaz', System.String[]

Kendine has tarzıyla beğeni toplayan sanatçı tarzıyla alakalı 'Özel bir çaba harcamıyorum. Değiştirmeyi, yenilenmeyi seviyorum. Genel olarak sakalım aynıdır. Güzel, değişik kıyafetler giymeyi ve araştırıp bulmayı severim.' dedi. Basın mensuplarının 'Çocuklarınız, sakallarınızdan rahatsız olmuyorlar mı?' sorusunu 'Epey bir alıştılar, hatta sakallarımı kesersem yüzüme bakmayabilirler.' diyerek yanıtladı. Yeni çıkacak maxi single projesiyle alakalı da konuşan Türkmen, 'İhtimaller Perisi'ni çıkarttık. 3 şarkılık maxi çalışmam 'Virgül'ün ilk şarkısıydı. Diğer iki şarkıyı da ilk kez 4 Şubat'ta dinleyecekler. Albümdeki sözler Ozan Turgut'a, besteler bana ait. 'İhtimaller Perisi'ne klip çektik. Bu klibi, arkadaşım Bora Çifteller ile Hopa'da çektik." dedi. Başarılı sanatçı sevilen şarkıları ve muhteşem sahne performansıyla izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.

HELAL KONUSUNU BEN BİLEMEM, O KONUYU DİYANET İŞLERİ KONUŞSUN

Linet'in "Sahnede playback yapan şarkıcı haram para kazanır." açıklaması kendisine hatırlatılan sanatçı, "Haram demeyeyim ama, o biraz kişinin kendi vicdanıyla alakalıdır. Ben bir playback konserimden sonra "Performansınız çok iyiydi." yorumunu alınca, playback yapmayı bıraktım. İnsanların o şekilde kandırılmasını istemedim. Playback, bence de gerçek bir performans değildir fakat haram helal konusunu ben bilemem, o konuyu diyanet işleri konuşsun." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 02:26 Kaynak: Bültenler

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