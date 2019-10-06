Son Dakika Haberleri: Gökhan Yeşilbaş, hattrick yaptı
Son Dakika Spor Haber

Gökhan Yeşilbaş, hattrick yaptı

1 saat önce

Sanayi Esnafspor'un golcü futbolcusu Gökhan Yeşilbaş, dün oynanan Gültepespor maçında 3 gol birden atarak hattrick yaptı.

Gökhan Yeşilbaş, hattrick yaptı, System.String[]

Sanayi Esnafspor'un golcü futbolcusu Gökhan Yeşilbaş, dün oynanan Gültepespor maçında 3 gol birden atarak hattrick yaptı.


Kayseri Medet Avşar Birinci Amatör Küme B Grubunda mücadele eden Sanayi Esnafpor, ligin 3.haftasında oynadığı maçta Gültepespor'u 5-3 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.


Gültepespor karşısında takıma adına 3 gol birden atarak galibiyetin mimari olan Gökhan Yeşilbaş gol sayısını 4'e çıkardı. Geride kalan 3 hafta sonunda 4 gole ulaşan golcü oyuncu Gökhan Yeşilbaş, Gültepespor maçında oynadığı futbolun yanı sıra sahadaki bitmek bilmeyen enerjisi ile büyük beğeni kazandı.


Gültepespor karşısında 3 gol attığı için ve kazandıkları için çok mutlu olduklarını ifade eden golcü oyuncu Gökhan Yeşilbaş, "Gültepespor maçına çok iyi hazırlandık ve hak ettiğimiz 3 puanı aldığımız için çok mutluyuz. Takım arkadaşlarımız ve hocalarımı tebrik ediyorum. Burak Kefkir kardeşime çok geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Atmış olduğum golleri onun için attım. Gol krallığından önce takımımın şampiyonluğu ardından gol krallığı" diye konuştu. - KAYSERİ

Kayseri, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 08:38 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beşiktaş'ta Gökhan Gönül şoku! Alanya maçında yok
Galatasaraylı futbolcu Seri gıda zehirlenmesi geçirdi Fatih Terim, Gençlerbirliği maçı sonrası fena patladı: Galatasaray bu şekilde lakayıt, ciddiyetsiz olmaz Rıdvan Dilmen: Fatih Terim kolaya kaçmaya başladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2019 10:06:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gökhan Yeşilbaş, hattrick yaptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]