Gökhan Yeşilbaş'tan fair-play örneği

Kayseri Sanayi Esnafspor Kulübü oyuncusu Gökhan Yeşilbaş büyük bir fair-play örneğine imza attı.



Kayseri Medet Avşar Birinci Amatör Küme B Grubunda dün Organize Sanayi Stadında oynanan Kayseri OSB Atletikspor ile Sanayi Esnafspor maçında son dönemlerde görülmemiş fair-play yaşandı. Kayseri OSB Atletikspor ile Sanayi Esnafspor arasında oynanan ve 1-1 devam eden karşılaşmada ceza sahasına topla giren Sanayi Esnafspor'un golcü oyuncusu Gökhan Yeşilbaş, rakip kalecinin acı içerisinde yerde yattığını fark edince, topu meşin ağlarla buluşturacağı yerde yarıda keserek kalecinin yanına gitti. Bu centilmen davranışıyla karşılaşmayı izleyen futbolsevelerin ve OSB Atletikspor Kulübü teknik heyeti tarafından büyük bir saygı kazandı. Sanayi Esnafspor doksan dakika sonunda sahadan 2-1'lık mağlubiyetle ayrıldı. Yaptığı fair-play sonrası açıklamalarda bulunan Gökhan Yeşilbaş, "Karşılaşmayı 2-1 kaybettik ama yaptığımdan asla pişman değilim. Sağlık her şeyden önce gelir, futbol geçici" dedi.



"Tebrik mesajları yağıyor"



Yaptığı fair-play sonrası genç oyuncu Gökhan Yeşilbaş'a sosyal medya üzerinden tebrik mesajları yağıyor. Kasyeri amatör camiasının önde gelen isimleri genç oyuncuyu arayarak bu yaptığı fair-play nedeniyle tebrik ettiler. Kayseri OSB Atletikspr antrenörü Bekir Dağlı, "Yine heyecan dolu bir maç. Ama maçta duruşu ve örnek davranışları ile örnek insan, kardeşimiz Gökhan Yeşilbaş'ı ve değerli hocam Faruk Yıldız'a teşekkürü borç bilirim. Gol atabilecekken kalecinin sakatlığını gören kardeşimiz durdu helal olsun kardeşim. Böyle değerler kaybedilmemeli. Sanayi Esnafspor takımına kalan maçlarında başarılar dilerim ayaklarınıza sağlık. Gençlerimizi de kutlarız" dedi. - KAYSERİ