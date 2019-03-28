Son Dakika Haberleri: Gökhan Yüksel'den Oto Sanayinde Esnaf Ziyaretleri

Gökhan Yüksel'den Oto Sanayinde Esnaf Ziyaretleri

1 saat önce

CHP'li Kartal Belediye Başkan adayı Gökhan Yüksel, Kartal Oto Sanayi Sitesinde esnafları ziyaret etti, hayırlı işler diledi.

Gökhan Yüksel'den Oto Sanayinde Esnaf Ziyaretleri, System.String[]

Yüksel, " Kartal'da doğup büyüyen, Kartal'ın sorunlarına vakıf ve yerel yönetimlerde tüm kademelerde görev almış bir Kartallı olarak hemşerilerimden destek istiyorum." dedi.

Yerel seçimlere 3 gün kalmasına rağmen çalışmalarına devam eden CHP'li Yüksel, Kartal Oto Sanayi Sitesini ziyaret etti. İlk olarak Kartal Oto Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Demirhan'ı ziyaret eden Yüksel, ardından esnafları ziyaret ederek sorunlarını dinledi.

Önemli olan gönüllere girebilmek

Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklama yapan CHP'li Yüksel, "Oto sanayi esnafımızı ziyaret ederek taleplerini dinledik, projelerimizi anlattık.Kartal için daha fazlası diyerek yola çıktık ve projelerimizi Kartallı komşularımıza anlatmak için gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Her fırsatta esnafımızı ziyaret ederek dertlerini dinlemeye gayret gösteriyorum, bu anlamda en ufak sorunu bile not alıyoruz. Görevlerin geçici olduğu gerçeğinden hareketle önemli olanın gönüllere girmek olduğuna inanıyorum. Kartal'ın tüm mahalleleri için doğrudan vatandaşlarımızın ihtiyacına yönelik ve gerçekleştirilebilir projelerimiz var. Kartal'da doğup büyüyen, Kartal'ın sorunlarına vakıf ve yerel yönetimlerde tüm kademelerde görev almış bir Kartallı olarak hemşerilerimden destek istiyorum." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 04:31 Kaynak: Bültenler

Cumhuriyet Halk Partisi, Kartal, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li Engin Altay'ın Sözlerine Sert Tepki Gösterdi: Hesabını Soracağım Mansur Yavaş, "Balkon Konuşması Yapacak mısınız?" Sorusuna Yanıt Verdi CHP'nin Beyoğlu Adayı Alper Taş: Lüks Araçlara Binmeyeceğim Kazak Üniversite Öğrencisi, Elazığ'daki Evinde Ölü Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.3.2019 17:55:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gökhan Yüksel'den Oto Sanayinde Esnaf Ziyaretleri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]