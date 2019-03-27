Gökhan Yüksel, Halk Tv Canlı Yayınına Konuk Oldu

Kartal Belediye Başkan adayı Gökhan Yüksel, konuk olduğu Halk TV'de canlı yayınında, aday olduğu Kartal ile ilgili projelerini ve vaatlerini anlattı. Yüksel, Halk TV kanalında sunuculuğunu Can Coşkun'un yaptığı Gündem Özel programına konuk oldu. Yüksel, belediye başkanı olması durumunda hayata geçireceği önemli yatırımlarla ilgili kamuoyunu bilgilendirdi.

Kartal'da 2009 yılından bu yana CHP'li bir belediye yönetiminin varlığından bahseden Yüksel, geçen 10 yıl boyunca 14 kreş, huzur evi ve çok sayıda park yaptıklarını söyledi. En çok kreşe sahip belediye olduklarını ifade eden Yüksel, yeni dönemde 10 yeni kreş daha yapacaklarını belirtti.

"Kentler meydanlarıyla anılır"

"Kentler meydanlarıyla anılır" diyen ve Kartallı Kazım Meydanı'nı örnek gösteren Gökhan Yüksel, Kartal'da 4 yeni meydan yapacaklarını söyledi. Aydos Ormanı'nın en güzel kısmında, yaklaşık 1 milyon metrekarelik kullanım alanına sahip olduklarını belirten Yüksel, Kartallıların piknik yapacakları muhteşem manzaralı bir kent orman parkı haline getireceklerini belirtti.

Öğretmenler için öğretmen evi ve emekliler için emekliler lokali yapacaklarını belirten Yüksel, buralardan emeklilikte yaşa takılanların da yararlanabileceklerini açıkladı.

"Ulaşımda hızlı çözümler sunacağız"

Ulaşımla ilgili soruları cevaplayan CHP'nin Kartal adayı Gökhan Yüksel, hızlı adımlarla çözümler sunacaklarını söyledi. Kartal'da deniz ulaşımından yararlanılamadığını söyleyen Yüksel, İDO iskelesinin yıllardır bakımda denilerek kapalı tutulduğunu ifade etti.

Yüksel, "Biz bunun artık siyasetten uzaklaşmasını istiyoruz. Deniz ulaşımı trafiğin kurtuluşudur. Deniz ulaşımı ile buluşmak gerekiyor. Sevgili Ekrem Başkanımla beraber Kartallıları deniz ulaşımıyla buluşturup hızlı bir şekilde hem deniz otobüslerini hem de şehir hatlarını aktif hale getirmek istiyoruz. Önümüzde bir Marmara Denizi var, fakat ulaşım konusunda İstanbul trafiğinin sadece yüzde 2'si denizden sağlanıyor. Tuzla, Pendik, Kartal, Maltepe ve Bostancı hattında ve bununla birlikte Avrupa Yakası'nda da deniz ulaşımını kullandığımız taktirde trafiğin yüzde 10'unu buraya aktarmak mümkün." dedi.