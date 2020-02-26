Gökhöyük Tarım İşletmesi'nde bir koyun beşiz yavruladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gökhöyük Tarım İşletmesi'nde bir koyun beşiz yavruladı - Son Dakika

Gökhöyük Tarım İşletmesi'nde bir koyun beşiz yavruladı

6 saat önce

Amasya'daki Gökhöyük Tarım İşletmesi'nde çoklu doğum oranı fazla olmasıyla bilinen Bafra ırkı koyunların bu yılki doğum sezonu çok verimli başladı.

Gökhöyük Tarım İşletmesi'nde bir koyun beşiz yavruladı, System.String[]

Amasya'daki Gökhöyük Tarım İşletmesi'nde çoklu doğum oranı fazla olmasıyla bilinen Bafra ırkı koyunların bu yılki doğum sezonu çok verimli başladı. Bir koyun beşiz yavruladı.


Geçen yıl bir koyunun altız yavruladığı ve toplamda 3 bin 650 kuzunun doğduğu işletmede bu hafta başlayan doğumlarda beşiz yavrulayan koyun bu yılki sezonun bereketli geçeceğinin habercisi oldu.


Ziyaret ettiği işletmede annelerinin sütünün yetmeyeceği için biberonla beslenen kuzular hakkında İşletme Müdürü Hüseyin Yılmaz'dan bilgi alan Amasya Valisi Dr. Osman Varol, bereketli bir doğum sezonunun geçmesi temennisinde bulundu.


Yüzde 75 sakız ırkı ile yüzde 25 karayaka ırkının melezinden elde edilen Bafra ırkının 2010 yılında Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) adına tescil edilmesiyle verimi yüksek yerli ve milli bir koyun ırkının oluştuğunu belirten İşletme Müdürü Yılmaz, ileriye yönelik elit sürü oluşturmak amacıyla doğan yavruların kulaklarının küpelenmesiyle cinsiyetleri ile tekiz, ikiz veya çoklu olduklarının ayırt edildiğini söyledi. - AMASYA

Amasya, Bafra, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 07:23 Kaynak: İHA
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