Gökkaya MASKİ'yle alt ve üstyapı dönüşümünü yaşıyor - Son Dakika

Gökkaya MASKİ'yle alt ve üstyapı dönüşümünü yaşıyor

10.12.2020 15:23
Gökkaya MASKİ'yle alt ve üstyapı dönüşümünü yaşıyor, System.String[]

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Ahmetli ilçesine bağlı Gökkaya Mahallesini ziyaret ederek devam eden 15 kilometrelik içme suyu hattı ile 500 tonluk içme suyu deposu çalışmalarını inceledi.

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Ahmetli ilçesine bağlı Gökkaya Mahallesini ziyaret ederek devam eden 15 kilometrelik içme suyu hattı ile 500 tonluk içme suyu deposu çalışmalarını inceledi. Aslay, altyapı çalışmalarının ardından 120 bin metrekarelik üstyapı işine de hayat vereceklerini belirterek yapılan yatırımların hayırlı olmasını diledi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, yapmış olduğu altyapı yatırımlarıyla belde durumundan mahalleye dönüşen yerleşim yerlerini de kalkındırıyor. Bu kapsamda Ahmetli ilçesine bağlı Gökkaya Mahallesi de alt ve üstyapı dönüşümünü yaşıyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında mahallede başlayan 15 kilometrelik içme suyu hattı döşeme ile 500 tonluk içme suyu deposu inşaatını MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay da yerinde inceledi. Aslay'a, Genel Müdür Yardımcıları Gökhan Çevik ile Erman Aydınyer, İçme Suyu Daire Başkanı Fevzi Demir, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü Hilmi Serkan Emir ve yüklenici firma yetkilileri eşlik etti. Genel Müdür Aslay, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün öncülüğünde yürüttükleri çalışmaların mahalle sakinlerine hayırlı olmasını diledi.

"Cengiz Başkanımıza hizmetleri nedeniyle teşekkür ediyoruz"

Mahalle Muhtarı Kadir Türker, "Çalışmalar çok iyi ilerliyor. Hem içme suyu hattımız yenileniyor hem de sıfırdan içme suyu deposu inşa ediliyor. MASKİ Genel Müdürümüz Burak Aslay da sağ olsun mahallemizi ziyaret etti. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e mahallemize yaptığı hizmetler nedeniyle teşekkür ediyoruz" dedi.

"Her zaman hemşerilerimizin yanındayız"

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, il genelinde büyük altyapı çalışmaları yaptıklarını söyleyerek, "Belde durumundan mahalleye dönüşen yerleşim yerlerini sağlıklı alt ve üstyapıyla tanıştırmak için yoğun mesai harcıyoruz. Bu doğrultuda Ahmetli ilçemiz Gökkaya Mahallesinde daha önce 18 kilometre kanalizasyon hattı ile kısmi yağmur suyu hattı döşedik. Bugün de başladığımız içme suyu hattı döşeme çalışmalarını mahalle muhtarımız ile bir araya gelerek inceledik. Her zaman hemşerilerimizin yanındayız. Altyapı çalışmalarının ardından 120 bin metrekare kilit parke taş döşeyeceğiz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün liderliğinde çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi. - MANİSA

Gökkaya MASKİ'yle alt ve üstyapı dönüşümünü yaşıyor
Gökkaya MASKİ'yle alt ve üstyapı dönüşümünü yaşıyor
Gökkaya MASKİ'yle alt ve üstyapı dönüşümünü yaşıyor
Gökkaya MASKİ'yle alt ve üstyapı dönüşümünü yaşıyor
Gökkaya MASKİ'yle alt ve üstyapı dönüşümünü yaşıyor

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, İçme Suyu, Gökkaya, CEO, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gökkaya MASKİ'yle alt ve üstyapı dönüşümünü yaşıyor - Son Dakika


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