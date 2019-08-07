Son Dakika Haberleri: Gökkaya'nın yağmur suyu hattı yenileniyor
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Gökkaya'nın yağmur suyu hattı yenileniyor

1 saat önce

MASKİ Genel Müdürlüğü, Ahmetli'nin Gökkaya Mahallesinde deforme olan yağmur suyu hattında yenileme çalışmasına başladı.

Gökkaya'nın yağmur suyu hattı yenileniyor, System.String[]

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, mahallelerde ortaya çıkan altyapı sorunlarına çözüm oluyor. Bu kapsamda, Ahmetli'nin Gökkaya Mahallesinde zamanla deforme olan yağmur suyu hattında yenileme çalışmasına başlandı. Çalışma tamamlandığında yağmur sularının deşarjı yeniden sağlıklı hale gelecek. Mahallede 4 buçuk milyon TL yatırım bedeli 18 kilometrelik kanalizasyon hattı döşeme işi de büyük ölçüde tamamlandı.

"MAHALLEMİZİN İHTİYAÇLARI BİRER BİRER KARŞILANIYOR"

Mahalle Muhtarı Kadir Türker, "Biz MASKİ'den çok memnunuz. Mahallemizin ihtiyaçları birer birer karşılanıyor. Kanalizasyon hattımız da büyük ölçüde tamamlandı. Şimdi de mahallemizdeki mevcut yağmur suyu hattımız da yenileniyor. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz."

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Ahmetli, Gökkaya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 01:56 Kaynak: Bültenler
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