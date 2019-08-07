Gökkaya'nın yağmur suyu hattı yenileniyor

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, mahallelerde ortaya çıkan altyapı sorunlarına çözüm oluyor. Bu kapsamda, Ahmetli'nin Gökkaya Mahallesinde zamanla deforme olan yağmur suyu hattında yenileme çalışmasına başlandı. Çalışma tamamlandığında yağmur sularının deşarjı yeniden sağlıklı hale gelecek. Mahallede 4 buçuk milyon TL yatırım bedeli 18 kilometrelik kanalizasyon hattı döşeme işi de büyük ölçüde tamamlandı.

"MAHALLEMİZİN İHTİYAÇLARI BİRER BİRER KARŞILANIYOR"

Mahalle Muhtarı Kadir Türker, "Biz MASKİ'den çok memnunuz. Mahallemizin ihtiyaçları birer birer karşılanıyor. Kanalizasyon hattımız da büyük ölçüde tamamlandı. Şimdi de mahallemizdeki mevcut yağmur suyu hattımız da yenileniyor. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz."