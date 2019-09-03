Son Dakika Haberleri: Gökköy'de terfi hattı döşeme işi başladı
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Gökköy'de terfi hattı döşeme işi başladı

1 saat önce

MASKİ Genel Müdürlüğü, Salihli'nin Gökköy Mahallesi'ndeki sondajı hizmete açmak için bin 300 metrelik içme suyu terfi hattı döşeme çalışmalarına başladı.

Gökköy'de terfi hattı döşeme işi başladı, System.String[]

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 17 ilçe geneline yeterli ve kaliteli içme suyu temini için yürüttüğü çalışmalarında hız kesmiyor. MASKİ, Salihli ilçesine bağlı Gökköy Mahallesi'nin içme suyu sondajını devreye almak için de çalışmalara başladı.

İçme Suyu Dairesi Başkanlığı ekiplerince mahallede bin 300 metrelik terfi hattı döşeme işi gerçekleştiriliyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından yeni sondaj hizmete açılarak mahalleye yeterli içme suyu sağlanacak. Gökköy Mahalle Muhtarı Cavit Urf, "Terfi hattı çalışmalarımız başladı ve güzel bir şekilde devam ediyor. Tek temennimiz bir an önce tamamlanması ve sondajımızın devreye alınması. O zaman yeterli suya kavuşacağız inşallah. Çalışmanın bitişini dört gözle bekliyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ederiz" dedi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Salihli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 02:03 Kaynak: Bültenler
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