Gökköy'de terfi hattı döşeme işi başladı

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 17 ilçe geneline yeterli ve kaliteli içme suyu temini için yürüttüğü çalışmalarında hız kesmiyor. MASKİ, Salihli ilçesine bağlı Gökköy Mahallesi'nin içme suyu sondajını devreye almak için de çalışmalara başladı.

İçme Suyu Dairesi Başkanlığı ekiplerince mahallede bin 300 metrelik terfi hattı döşeme işi gerçekleştiriliyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından yeni sondaj hizmete açılarak mahalleye yeterli içme suyu sağlanacak. Gökköy Mahalle Muhtarı Cavit Urf, "Terfi hattı çalışmalarımız başladı ve güzel bir şekilde devam ediyor. Tek temennimiz bir an önce tamamlanması ve sondajımızın devreye alınması. O zaman yeterli suya kavuşacağız inşallah. Çalışmanın bitişini dört gözle bekliyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ederiz" dedi.