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Gökkuşağı büyüledi

7 saat önce

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde yağan yağmurun ardından ortaya çıkan rengarenk gökkuşağı görenleri adeta büyüledi.

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Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde yağan yağmurun ardından ortaya çıkan rengarenk gökkuşağı görenleri adeta büyüledi.


Yağan yağmur sonrası güneşin yüzünü kısa süreli göstermesiyle ilçe merkezi Kütahya Caddesi mevkiinde ortaya çıkan kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, lacivert ve mor renkli gökkuşağı görenlere doyumsuz bir manzara sundu.


Gökkuşağındaki renk cümbüşü izleyenleri mest ederken, bazı vatandaşlar gökkuşağının kısa süreli görüntüsünü ebedi kılmak için cep telefonlarına kaydetme telaşı içerisine girdiler. Kısa sürede Kütahya'da sosyal medyada en çok paylaşılan fotoğraflar arasına giren bu görüntü anı, birçok vatandaş tarafından telefonlarına kaydedilip ölümsüzleştirildi. - KÜTAHYA

Aslanapa, Kütahya, Yağan, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 10:20 Kaynak: İHA
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